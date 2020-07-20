Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar - Son Dakika

Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar

DÜZCE'de, uçamayan yavru leyleğe bir süre evlerinde bakan 2 kardeş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

DÜZCE'de, uçamayan yavru leyleğe bir süre evlerinde bakan 2 kardeş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde oturan Ecrin Nisa Işıldak (13), 2 gün önce kardeşi Efe Işıldak'la birlikte sokakta oynarken, uçamayan yavru leyleği gördü. Köpeklerin zarar vermesinden korkan kardeşler, leyleği eve götürdü. Ancak leyleğe tüm uğraşlara rağmen yiyecek veremediler. Trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan baba İlyas Işıldak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leyleği teslim alan ekipler, Gölyaka Efteni Gölü Doğal Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kardeşler, leyleği teslim ederken görevlilerden iyi bakmalarını istedi.Ecrin Nisa Işıldak, "Yoldaydı, uçmuyordu, evimize getirdik. Gece yırtıcı hayvanlar öldürmesin diye eve aldık. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdik. Çok sevdik, aileden birisi gibi oldu. O kadar yemek verdik yemedi. Kanadında bir kırık var mı ona bakarlar. Göç ettikten sonra inşallah bizim eve geri gelir" dedi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:14 Kaynak: DHA

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