Uçamaz halde bulunan kızıl şahin, korumaya alındı - Son Dakika

Uçamaz halde bulunan kızıl şahin, korumaya alındı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolda uçamaz halde bulunan kızıl şahin korumaya alındı.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde yolda uçamaz halde bulunan kızıl şahin korumaya alındı. Kanatlarının kırık olduğu tahmin edilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Sandıklı'ya 25 kilometre uzaklıkta Saltık köyü yakınlarında Candır Köprüsü mevkisinde Bekir ve Mustafa Yılmaz Karademir kardeşler tarafından uçamaz halde kızıl şahin bulundu. Bekir ve Mustafa Yılmaz Karademir kızıl şahini bir kafese koyarak Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz'e teslim etti. Ali Osman Düz de durumu Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen personel kızıl şahini kafesiyle alarak Afyonkarahisar'a götürdü. Kanatlarının kırık olduğu düşünülen kızıl şahin tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşama bırakılacak.Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, "Kızıl şahini ilçemize bağlı Saltık köyündeki vatandaşlar bulup getirmiş. Kızıl şahinin kanadında kırık olma ihtimali yüksek. Uçamıyor. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edeceğiz. Bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya, doğal yaşamına salınacak" dedi.
- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:02 Kaynak: DHA
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