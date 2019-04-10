Uçan Adam Gölyaka'da Söyleşi Gerçekleştirdi
26 dakika önce
Uçan adam Mahmet Han Gediz öğrencilerle bir araya geldi yaşadığı deneyimleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:52 Kaynak: İHA
Uçan adam Mahmet Han Gediz
öğrencilerle bir araya geldi yaşadığı deneyimleri paylaştı.
Uçan Adam lakabıyla ün kazanmış Mahmut Han
Gediz, Düzce Üniversitesi Gölyaka
Meslek Yüksekokulu "Halkla İlişkiler
Çalışmaları" kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gediz, gezdiği onlarca Asya
ve Afrika
ülkelerinde yaşadığı deneyimlerini ve yerel halkla kurduğu iletişimi anlattı. Oturumun sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Gediz'e "Halkla İlişkiler Çalışmaları"na sağladığı katkıları için, Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeliz Baş teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE
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