Son Dakika Haberleri: Uçan araba "cezeri " görücüye çıktı
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Uçan araba "cezeri " görücüye çıktı

1 saat önce

Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen ve halen mühendislik çalışmaları süren Baykar'ın uçan arabası "Cezeri" ilk kez TEKNOFEST'19 da görücüye çıktı.

Uçan araba

Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen ve halen mühendislik çalışmaları süren Baykar'ın uçan arabası "Cezeri" ilk kez TEKNOFEST'19 da görücüye çıktı.
Baykar Cezeri Uçan Araba Proje Yöneticisi Ozan Yağcı,  "Cezeri'yi biz kentsel hava taşımacılığı için tasarladık. Hem yolcu hem de kargo taşımacılığı yapacak. Amacı kalabalık şehirlerdeki, şehir içi trafiğini azaltmak. Trafik yoğunluğunu azaltıp, yerdeki 2 boyutlu trafiği gökyüzüne 3 boyutlu olarak çıkarmak" dedi.

"PİLOTSUZ OLACAK"
Yağcı, "1 saat ile 50 dakika arasında havada kalmasını planlıyoruz. Bu da yaklaşık 70-80 kilometrelik alana tekabül ediyor. İstanbul'un herhangi bir noktasında, diğer bir noktasına uçarak gidebileceksiniz. Örneğin; havalimanına gitmeniz gerekiyor, Yenikapı'ya gideceksiniz, 'ben havalimanına gitmek istiyorum' diye kontrol ekranına basacaksınız, kalkışa basacaksınız ve işiniz bitecek. Otomatik olarak o sizi kaldıracak ve havalimanına götürüp indirecek. Nihai ürün pilotsuz olacak. Bunun mühendislik geliştirmeleri henüz devam ettiği için, kumanda kolu ve irtifa kontrol kolu var. Nihai ürün tam otonom olacak" diye konuştu.
Yağcı, ürünün geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, "Bir zaman vermek farazi bir şey ama önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde gökyüzünde bolca uçan araba göreceğinizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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Yağcı'nın açıklamaları
Cezeri'nin görüntüsü
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- İstanbul
İstanbul, Araba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
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