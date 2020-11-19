Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da - Son Dakika

Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da

19.11.2020 13:36

Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da

İSTANBUL - Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çok sayıda teknolojinin tanıtıldığı fuarda uçan araba Tusi, güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 40 binden fazla şirket temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen fuarın en çok ilgi gören teknolojilerinden biri uçan araba Tusi oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi mühendisleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen Tusi, revize edilip test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdikten sonra son haliyle ilk kez bu fuarda görücüye çıktı. 80 kilo bir kişiyi taşıyabilirken, 110 kiloluk bir birey için de uygun hale getirilen uçan araba Tusi, 6 rotor ve kol ile çalışırken küçültülerek daha güçlü bir araç olarak geliştirildi. Yeni yapısıyla ziyaretçileri karşılayan Tusi, 4 rotor ve 8 motor ile hem daha küçük hem de daha güçlü bir hale getirildi.

İki ve dört kişilik prototipler yakında

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev yapan araştırmacı mühendis Furkan Yılmaz, Tusi'yi tamamen revize edilmiş bir halde sergilediklerini belirterek, "Uçan arabamızı ikinci kez insanlara tanıtıyoruz. Gelecek için güzel şeyler vadediyor. Aracın test sürüşlerine başladık. Şu an çok güzel gidiyor. Havalandırdık ve dengesi için sürekli uğraşıyor, yapısal değişiklikler yapıyoruz. Hem bu araç hem de yakında yapılacak iki ve dört kişilik yeni prototipleri bir iki ay içerisinde yollarda göreceğimize inanıyorum. Eskiden kişiselleştirilmiş uçaklara ulaşmak çok zordu. Ama bu prototip her insanın bir araba gibi sahip olabileceği bir araç. Hem trafiğe çözüm olabilecek hem de kısa sürede ve uygun maliyetlerle ulaşımı sağlayacak" dedi.

110 kiloluk bir kişi taşıyabiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Programı Öğretim Görevlisi Umut Uz ise, Türkiye'nin bu yılki en büyük fuarı içerisinde olduklarını dile getirerek, "Arabamızla iddialı olarak yer alıyoruz bu fuarda. Uçuş testlerimizi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de aracımızı görsel anlamda da daha iyi bir yapıya büründürüp şu anda insanlarla bir araya getirdik. Arabamıza çok ilgi duyuluyor. Yurt dışından da çok fazla katılımcı var. Aracımızın üzerinde değişiklikler gerçekleştirdik. Biz de teknolojinin gelişmesine adapte oluyoruz. Aracımızın iç yapısını yeniledik. Şu an geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Uçan araba teknolojisi bir hayaldi. Ama biz bunu gerçeğe dönüştürmek için çabalıyoruz. Yasal prosedürlerin de sisteme girmesiyle birlikte iki yıl içinde bu aracı bir bireyle seyahat edilebilir düzeye getirip bir uçuş testi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin bu alanda çalışma yapması önemli. Bunun öncülüğünü yürütebilmek de bizim bir şeref" diye konuştu.

Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da
Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da
Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da
Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İstanbul, Araba, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti         
14:02
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı         
13:50
Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü         
13:26
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada         
11:59
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu         
11:33
Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor         
11:14
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 14:39:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçan araba 'Tusi' güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei