Uçan arabalar için yapay zeka projesi - Son Dakika
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Uçan arabalar için yapay zeka projesi

16.10.2022 10:44
Uçan arabalar için yapay zeka projesi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, gelecekte yaygınlaşması öngörülen uçan arabaların iniş, kalkış ve uçuş anlarında kimseye zarar vermemesi için yerdeki insanları ve araçları yapay zeka teknolojisi...

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, gelecekte yaygınlaşması öngörülen uçan arabaların iniş, kalkış ve uçuş anlarında kimseye zarar vermemesi için yerdeki insanları ve araçları yapay zeka teknolojisi ile tespit eden sistem geliştirdi. Dikkaya ve Çelik, proje ile Teknofest'te 1'inci oldu.

ODTÜ öğrencileri Şevval Belkıs Dikkaya ve Gamze Çelik, uçan araba teknolojisi yaygınlaştıkça oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için yapay zeka teknolojisini kullanarak proje geliştirdi. 'Yapay Zeka ile Kuş Bakışı Araç ve Yaya Tespiti' projesi ile gelecekte sayıları artması beklenen uçan arabalar, altlarına yerleştirilen ve yapay zeka ile desteklenen kameralar sayesinde anlık tespit yapacak. Özellikle uçan arabaların iniş ve kalkışlarında, uçuş anlarında, yerdeki insanlar ve park yerleri, yapay zeka ile tespit edilecek. Böylece yerdeki araçlar, yayalar ve iniş alanlarının, yeryüzündeki tahmini konumu bulunacak ve uçan arabanın hareketi buna göre yapılacak. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 2022 Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda son 3 yıldır aşılamayan 70 puan barajını, 86 puan ile geçerek 1'inci oldu.

'BU TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'Şevval Belkıs Dikkaya, ileride uçan arabaların yaygınlaşacağını ve bu arabaların iniş, kalkış ve uçuş anlarında kimseye zarar vermemesi için yerdeki insanların ve araçların tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Dikkaya ayrıca, uçan ambulans ve uçan arabaların, belirlenmiş park yerlerini de tespit edebilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kuş bakışı görüntülerde etiketlenmiş yaya, taşıt ve iniş alanları verileri ile eğitilmiş yapay zeka modellerinin, uçan araba uçuşu esnasında anlık tespit yapması bekleniyor. Bu tespit için araç altında bir kamera olacak ve oradan gelen görüntülerle anlık olarak objelerin konumu bulunacak. Bu tespitin sonucu araç, yaya ve iniş alanlarının, yeryüzü üzerinde tahmini konumu bulunacak ve aracın hareketi buna göre yapılarak kimsenin zarar görmemesi sağlanacak. Uçan araba teknolojisi yaygınlaştıkça oluşacak can ve mal kaybını engellemek için bu yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi gerekiyor" Dikkaya, projedeki amaçlarının uçan araçların, objelerin konumlarını tespit ederek, onlara temas etmemesini sağlamak olduğunu kaydederek, "İlk başta sadece insan ve araç konumlarının bulunması için yapılan bu çalışmaların, ilerleyen zamanlarda istenen aracın (suçlu ve benzeri) bulunması, trafiğin ortalama akış hızının analiz edilmesi, trafik olmayan yolların tespit edilmesi veya trafik lambalarının akıllı bir şekilde ayarlanması gibi projelerle genişletilmesini ve insanların hayatlarına daha olumlu etkiler bırakmasını hayal ediyoruz. Gelecekte gerçekten uçan arabaların havada süzüldüğünü düşünürsek insanların, yayaların, araçların tespiti çok değerli olacak, çok önemli olacak" dedi. 'AMACIMIZ ÜLKEYE FAYDALI MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK'ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkay Ulusoy da öğrencilerinin çok başarılı olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz ülkemize çok büyük faydalar ve katkılar sağlayacak. Bizim görevimiz de onlara bu yolda destek olmak. Lisans öğrencisi olmalarına rağmen bizden yer istediler ve bunu sağladık. Teknisyenlerimiz destek oldu. Klaus hocamız danışmanlıklarını yaptı. Bütün bunlardaki tek hedefimiz, onların mutlu olması ve başarılı olmasıydı. Tek amacımız ülkeye faydalı öğrenciler, mühendisler yetiştirmek" diye konuştu.

Öğrencilerin danışman hocası Prof. Dr. Klaus Verner Schmidt ise "Biz çok mutluyuz; çünkü öğrencilerimiz çok iyi çalışarak güzel bir performans elde etti" dedi.


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Kaynak: DHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Teknofest, Tragger, Güncel, Son Dakika

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