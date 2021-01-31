Uçan Arabalar Teknofest'te Yarışacak - Son Dakika

Uçan Arabalar Teknofest'te Yarışacak

31.01.2021 18:47
Uçan Arabalar Teknofest'te Yarışacak, System.String[]

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'na Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencileri katılabiliyor ve yarışmaya başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabiliyor.

20. yüzyılın başından beri gerçekleştirilmeye çalışılan, kişisel ya da toplu taşıma amacıyla hem karada hem havada seyredebilen bir araç fikrinin yakın geleceğimizde hayata geçmesi hiç de uzak görünmüyor.

Geleceğin araçlarından biri olarak görülen "uçan araba" alanında düzenlenen bu yarışma ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "Uçan Araba" konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor.

Takımlardan; birden fazla uçan arabanın bir şehirde aynı anda görev yaptığı durumunu düşünerek, araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla takımlar; geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacaklar. Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciyi 45.000 TL, ikinciyi 30.000 TL ve üçüncüyü 15.000 TL'lik ödül bekliyor.

35 Farklı Teknoloji Yarışması Gençleri Bekliyor!

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.  TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST; gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten World DroneCup'a, Model Uydu'dan Hack İstanbul'a kadar onlarca nefes kesen yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise  5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için 'in adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.

Uçan Arabalar Teknofest'te Yarışacak

Havacılık, Otomobil, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uçan Arabalar Teknofest'te Yarışacak - Son Dakika


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