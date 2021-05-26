Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor - Son Dakika

Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

26.05.2021 11:42
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor, System.String[]

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şölen sunuyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şölen sunuyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğunda engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şöleni devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için 'uçan balık' olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı yolculuğunu Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yasak.

Tokat'tan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Martılar balıkları bırakmıyor. Ama balıkların suyun tersine zıplayışı çok güzel, muhteşem Allah'ın bir emri" dedi.

"25 SENEDİR SABAH, AKŞAM SUYUN ÖLÇÜNÜ YAPIYORUM"

Balık göçünün bu sene erken başladığını ifade den doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Daha önceki yıllarda 25 veya 26 Mayıs'ta başlıyordu. Zannedersem küresel ısınmadan dolayı balık göçü bu sene erken başladı. Göç devam ediyor. Yasakların kalktığı hafta içinde milletin gelip de buraya göçü seyretmesinde fayda vardır. En azından sosyal medyada, ülkenin her tarafında veya dünyanın etrafında paylaşımlar yapılıyor vatandaşlar paylaşım yapar, buraya da rekabet artar. 25 senedir sabah, akşam suyun ölçünü yapıyorum. Debisini, suyun sıcaklığı, havanın sıcaklığını, balık hangi alanları sevdiğini her akşam burada saat 18.00'da ölçümlerimizi yatıyoruz. Bu ölçümleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile paylaşıyorum ve ölçümleri kayıtlara geçirip Van YYÜ'ye teslim ediyorum" dedi.

(Saim Sabah Kendir - Murat Kalkan/İHA)

Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Van Gölü, GÖÇ, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor - Son Dakika


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