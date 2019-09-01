Son Dakika Haberleri: Uçan Baluk ilk kez motor çalıştırdı
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Uçan Baluk ilk kez motor çalıştırdı

1 saat önce

Baykar Savunma tarafından geliştirilen "Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı", yer testleri kapsamında ilk kez motor çalıştırdı.

Uçan Baluk ilk kez motor çalıştırdı, System.String[]

Baykar Savunma tarafından geliştirilen "Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı", yer testleri kapsamında ilk kez motor çalıştırdı.


Baykar Savunma tarafından geliştirilen "Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı", Uçan Baluk olarak adlandırılıyor. Uçan Baluk'un motor çalıştırması ile ilgili Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde Uçan Baluk'un ilk kez motorlarını çalıştırması, az önce testi bitirdik. Bundan sonra yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah semalarımızda hür ve özgür" denildi. - ANKARA

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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