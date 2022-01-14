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Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar - Son Dakika

Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar

14.01.2022 01:11

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı. Sokakta bulunan birçok ev elektriksiz kalırken, solunum cihazına bağlı bir hasta için yakınları ve komşuları karşı binadan kablolarla elektrik çekerek, cihazları elektriğe bağladılar. Hasta gencin annesi Melahat Şahin (49), tellerin kopması nedeniyle binalarının elektriksiz kaldığını ve çocuğunun nefes almakta güçlük çekmesinden dolayı büyük panik yaşadıklarını ifade etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyazevler Mahhallesi 544 Sokak'ta meydana geldi. Kentte hakim olan şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki müstakil bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı sokakta bulunan elektrik tellerini koparırken, bir araçta çatının altında kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Solunum cihazına bağlı hasta için seferber oldular

Sokakta bulunan 3 katlı bina kopan tellerden dolayı elektriksiz kalırken, binanın 1'inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Okan Şahin (23) için yakınları ve komşuları adeta zamanla yarıştı. Yolun karşı tarafında bulunan bir binadan uzatma kabloları ile Şahin'in yaşadığı daireye elektrik çekilerek hastanın kullanmış olduğu başta solunum cihazı olmak üzere diğer cihazlar elektriğe bağladı.

"Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik"

Oğlunun yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını ve çatının uçmasından dolayı elektrik tellerinin kopmasıyla binalarında yaşanan elektrik kesintisinin kendilerini büyük bir paniğe sevk ettiğini dile getiren anne Melahat Şahin (49), "Çatının uçmasıyla elektrik telleri koptu. Çocuğum üç tane makineye bağlı yaşıyor. Elektrikler kesildiği zaman nefes almakta güçlük çekiyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede elektriğe bağladık. Ardından yetkililer gelerek elektrik arızasını giderdi" dedi.

Öte yandan, çatının altında kalan araç itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, çatının şiddetli rüzgar nedeniyle bu sabah saatlerinde yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. - İZMİR

Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar

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Gaziemir, İtfaiye, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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