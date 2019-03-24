Son Dakika Haberleri: Uçan Çatı, İtfaiye Aracının Üzerine Devrildi

Uçan Çatı, İtfaiye Aracının Üzerine Devrildi

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı itfaiye aracının üzerine devrildi.

Uçan Çatı, İtfaiye Aracının Üzerine Devrildi, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı itfaiye aracının üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın sakinleri, bir buçuk ay önce yaptırdıkları alüminyum çatının fırtınanın etkisiyle montajlandığı yerlerden ayrıldığını fark etti.

Vatandaşlar durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

Karşıyaka İtfaiye Grubu'ndan gelen ekiplerin çatıya müdahale etmesi için apartmana girmesi sırasında uçan çatı elektrik tellerini kopartarak itfaiye aracının üzerine düştü.

Yaralının olmadığı olayda, itfaiye aracında maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, sokağı güvenlik bariyerleriyle çevirdi.

Elektrik tellerini kopması nedeniyle sokağı bir süre elektrik verilemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:27 Kaynak: AA

Bayraklı, İzmir, İtfaiye, Güncel
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