Son Dakika Haberleri: Uçan çatı kara yolunda trafiği aksattı
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Uçan çatı kara yolunda trafiği aksattı

1 saat önce

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan iş yeri çatısı, Kars-Erzurum kara yolunda aksamalara yol açtı.

Uçan çatı kara yolunda trafiği aksattı, System.String[]
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan iş yeri çatısı, Kars- Erzurum kara yolunda aksamalara yol açtı.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Yola savrulan çatı, kara yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Yoldan geçen sürücülerin durumu 155 Polis İhbar Hattı'na bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, ulaşımı bir süreliğine tek yönden sağladı.
İş yeri çalışanlarının bölgede temizlik çalışması yapmasıyla yol yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.
Öte yandan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinin çatısı da rüzgar nedeniyle uçtu.
Erzurum, Polis, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:51 Kaynak: AA
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