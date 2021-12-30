'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (2) - Son Dakika

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FIRTINADA ÇATIDAN PARÇALAR VE KLİMA ÜNİTELERİ DÜŞTÜ: 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Meteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da, yağışın yanı sıra fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119,98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi. Otoparktaki araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.