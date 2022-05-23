TEKİRDAĞ UÇAN EVRAKI YAKALAMAK İSTEYİNCE KAZA YAPTI; ANNE İLE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki anne ile 1'i bebek, 3 çocuğu yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Özge Nantu'nun camı açık araçta uçan evrakı yakalamak isteyince direksiyon kontrolünü kaybedince kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Çorlu'nun Çırakbayırı mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Özge Nantu'nun kullandığı 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Abidin Kınay yönetimindeki 34 CFB 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Kezban Ç. (35), çocukları 3 aylık Sinay, Şeyda (9) ve Şeval (6) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

UÇAN KAĞIDI YAKALAMAK İSTERKEN KAZA YAPMIŞ

Hafif ticari aracın sürücüsü Özge Nantu'nun camı açık araçta uçan bir evrakı yakalamak isterken direksiyon kontrolünü yitirince kazanın yaşandığı ifade edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.