"Uçan kale"nin kokpitinde üç bakan - Son Dakika

"Uçan kale"nin kokpitinde üç bakan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi, uçağın kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi, uçağın kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı ziyarette bakanlar ve komutanları, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Vali Şehmus Günaydın ve diğer yetkililer karşıladı.


Üs Komutanlığında aldıkları brifingin ardından üç bakan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, A400 M uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelemek üzere uçak hangarına geçti.

Vali Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı ve kentteki yatırımların ele alındığı brifingde, hazır olan havalimanı terminali binasının yenilenmesi, Ankara- Sivas YHT hattının Yerköy'den Kayseri'ye yeni bir hatla ulaştırılması projeleri ile yeni bir lojistik merkezi ve Nevşehir-Kayseri otoyolunun yenilenmesi hususlarının da ele alındığı öğrenildi.

Uçak hangarında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen brifingin ardından, Akar, Varank ve Karaismailoğlu, bakımı yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir A400 M uçağında incelemelerde bulundu.


"Uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının kokpitine çıkarak çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, yapımı devam eden A400 M uçağı hangar alanında da incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan - Son Dakika

Son Dakika

19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:06 Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
18:45
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:33:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uçan kale"nin kokpitinde üç bakan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]