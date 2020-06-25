"Uçan Kale"nin kokpitinde üç bakan - Son Dakika

"Uçan Kale"nin kokpitinde üç bakan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi. Bakımı yapılan bir A400 M uçağında incelemelerde bulunan Bakanlar, "uçan kale" kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi, uçağın kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Bakanları ve komutanları 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Vali Şehmus Günaydın ve diğer yetkililer karşıladı.

Üs Komutanlığında aldıkları brifingin ardından üç bakan ve TSK komuta kademesi, A400 M uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelemek üzere uçak hangarına geçti.

Burada 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen brifingin ardından Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, bakımı yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir A400 M uçağında incelemelerde bulundu.

"Uçan kale" olarak nitelendirilen A 400M uçağının kokpitine çıkarak çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakanlar, yapımı devam eden A400 M uçağı hangar alanında da incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Adil Karaismailoğlu, Mustafa Varank, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Uçan Kale'nin kokpitinde üç bakan - Son Dakika

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