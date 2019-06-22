"Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
1 saat önce
TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" A400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye'ye kazandıracak.
TSK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:33
'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" A400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye
'ye kazandıracak.
Turgut Özal'ın karavana çevrilen ambulansı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
Ihlamur ormanlarında hasat başladı! Bu yıl kilosu 80 lira olacak
Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi
Kadın girişimcinin çilek başarısı