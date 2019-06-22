Son Dakika Haberleri: "Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
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"Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak

1 saat önce

TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" A400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye'ye kazandıracak.

TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" A400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye'ye kazandıracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:33 
TSK, Türkiye, Ekonomi
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