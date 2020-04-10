Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online yapılacak - Son Dakika

Uçan Süpürge Vakfı, 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin koronavirüs nedeniyle online yapılacağını duyurdu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, 7-14 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde filmlerin, pandemi koşulları yüzünden online ortamda gösterime gireceği belirtildi.

Bu yıl Türkan Şoray'ın başkanlığını üstlendiği festivalde filmlerin 35 kişiden oluşan danışma kurulu tarafından seçildiği bildirilen açıklamada, festivalde son bir yıl içinde kadın yönetmenlerin çektiği filmlerin yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşılmasının hedeflendiği festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapacağı belirtilerek, festival filmlerine Uçan Süpürge Vakfının internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği duyuruldu.

Festival ekibinin görüşü

Festivalin bu dönemde dayanışma için kıymetli olduğuna işaret edilen açıklamada görüşlerine yer verilen festival ekibi şunları kaydetti:

"Festival için bu yıl temanın 'doğa' olmasını planlamıştık ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle temayı değiştirerek 'EvdeKaldık' dedik. Kovid-19 salgınının yarattığı karantina koşulları her birimize salgının büyümesini önlemeye ve kendimizle birlikte toplum sağlığını korumaya dair sorumluluk yüklüyor.

'EvdeKaldık' derken işlerine gitmek zorunda oldukları için evde kalamayan onca insanın evde kalabileceği ücretli izin koşullarının sağlanması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Aynı zamanda evde kalmanın kadınlar için, ev içi iş bölümünde yüklenen sorumlulukların, eşitsizliğin ve şiddetin artmasıyla sonuçlandığını görüyoruz. Zorunlu olarak evde kalmanın ve yine zorunlu olarak evde kalamamanın bütün zorluklarını hep birlikte deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Böyle dönemler, dayanışmanın yükseltilmesi gereken dönemlerdir. 'EvdeKaldık fakat yalnız değiliz' demek için dayanışma göstermeliyiz. Bu nedenle festival ekibi olarak 'Siz festivale gidermiyorsanız festival size gelir.' diyoruz."