Uçan Taksi Durakları Bu Sefer Çin'de Kurulacak - Son Dakika

Birçok kişinin yapılacağına inanmadığı uçan taksiler yakında hizmet vermeye başlayabilir. Uçan taksiler için kurulacak duraklar ise Çin'de yapılmaya başlandı bile. İşte geleceğe hızlı bir dokunuş yapan haberimizin detayları.



Otomotiv teknolojisi akıl almaz boyutlara ulaşmaya başladı ve uçan taksi durakları gibi birçok yapı dünyanın her yerine yayılıyor. Ayrıca Toyota gibi şirketler de uçan taksiler için büyük atılımlar yapıyor. Son olarak Çinli bir girişimci uçan taksi durakları yapacağını söyledi. Çinli drone üreticisi EHang ilk hava taksi prototipini geçen yıl tanıtmıştı.



Uçan taksiler hayal değil



Çin'in turizm bölgelerinden olan Guangxi eyaletinin Hezhou şehrinde faaliyete girecek olan bu taksi durağı, yıl içerisinde faaliyete açılabilir. Uçan taksiler 2 kişilik olacak ve turistleri gezdirdikten sonra durağa geri dönecek. Hızı ise 216 km/sa olacak.



Günlük hayattaki taksi kavramının bir benzeri olan uçan taksiler, yolcu taşımacılığı için son derece ideal. Bunu yapacak olan firma yetkilileri bölgenin Turizm açısından çok daha canlı hale geleceğini iddia ediyorlar. Özellikle de Avrupa'dan birçok turist buraya gelebilir.



Hem ticari hem de teknolojik açıdan ciddi bir katkıda bulunacak hava taksi durağı için EHang'ın kurucusu olan Hu Huazhi, "Hezhou, zengin turizm kaynaklarına sahip güzel bir şehir ve hava taksilerimizle çekiciliğini artırmaktan heyecan duyuyoruz. İlerleyen zamanlarda modern kültür ve turizmi benzersiz bir şekilde birleştiren hava gezileri gibi EHang hava taksileri için daha fazla ticari uygulamalar yaratmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Sizce bu tür girişimler nasıl sonuçlar ortaya çıkarabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.