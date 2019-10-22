'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı'
2 dakika önce
Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı.
Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54
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