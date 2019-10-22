'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı'

Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi