Son Dakika Haberleri: "Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı"
Son Dakika Güncel 'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı'

"Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı"

56 dakika önce

Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı BERLİN (AA) – Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı...

Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı

BERLİN (AA) – Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı geçerek test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, beş kişi kapasiteli uçan taksinin test uçuşun ilk aşamasını saatte 100 km'den fazla hıza ulaşarak tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu uçan taksiyi 2025'te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 350 çalışanı olan Lilium'un, Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025'e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da kaydedildi.

Söz konusu uçan taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor.

Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Almanya, Münih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Savunma Bakanı: Seyirci gibiyiz, Suriye'deki güvenli bölge uluslararası kontrol edilsin
Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk kahvesine saldırdı! Polis biber gazıyla müdahale etti Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]