Uçan Taksiler Dönemi Başlıyor

A380 tipi airbus uçak üretimine kısa bir süre önce son veren uçak üreticisi Airbus, Almanya
'da 4 koltuklu uçan taksiler üretmeye hazırlanıyor. Drone'a benzeyen, 4 koltuklu, 8 rotorlu mini airbus uçak, elektrikle çalışıyor. Saatte 120 km hız yapıyor ve 50 km menzili var. Büyük kentlerde hava trafiğine girecek olan CityAirbus adlı uçan taksilerin kent merkezleriyle havaalanları gibi belirli güzergahlarda yolcu taşıması planlanıyor.
LABORATUVARDAN GÖKYÜZÜNE
Mini uçak taksiler bu yılın ortasından itibaren deneme uçuşlarına başlayacak. Bir ya da iki yıl içinde de trafiğe çıkarak yolcu taşıması bekleniyor. İlk CityAirbus mini uçak Almanya'nın İngolstadt kentinde Belediye Meydanında kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtıma Almanya Ulaştırma Bakanı
Andreas Scheuer, Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Dorothee Baer ile katıldı. Ulaştırma Bakanı Scheuer, "Uçak taksileri artık laboratuvardan gökyüzüne çıkarmak istiyoruz" dedi.
KARA TRAFİĞİNE RAKİP
Uçak taksiler kara trafiğindeki otomobillere, taksilere, otobüs ve metro gibi toplu ulaşım araçlarına rakip olarak görülüyor. Mini uçakların büyük kentlerdeki trafik tıkanmasına son vereceği umut ediliyor. İlk test uçuşlarına İngolstadt yakınlarında Manching'teki askeri havaalanında başlanacak. Mini Airbus uçaklar Donauwörth'te Airbus şirketinin helikopter fabrikasında üretiliyor.
HER İSTENİLEN YERE UÇMAYACAK
Mini Airbus üretimine otomobil şirketleri de katılıyor. Test uçuşların İngolstadt bölgesinde yapılmasının nedeni ise AB'nin İngolstadt'ı 'Urban Air Mobilitiy-Kentsel Hava Hareketliliği' model bölgesi olarak seçmesi. Airbus sözcüsü Gregor von Kursell, mini Airbus uçağa uçan taksi denilmesinin çok doğru olmadığını çünkü her istenilen bölgeye uçmayacağını, ilk başlarda sadece belirli güzergahlarda uçacağını söyledi.