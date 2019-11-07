Son Dakika Haberleri: 'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)
Son Dakika Güncel 'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)

'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)

7 saat önce

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTAntalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2), System.String[]

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
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