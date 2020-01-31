'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı - Son Dakika
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'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken 5'nci kattan yandaki 4 katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.

'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı, System.String[]

MERSİN'de polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken 5'nci kattan yandaki 4 katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.?nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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