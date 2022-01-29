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SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı - Son Dakika

SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı

29.01.2022 13:11

Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandıSalih TEKİN - Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA) - Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Fatih Arda İpçioğlu, Erzurum'dan uğurlandı.

Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı

Salih TEKİN - Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA) - Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Fatih Arda İpçioğlu, Erzurum'dan uğurlandı. Başarılı bir sezon yaşadığını belirten İpçioğlu, Kış Olimpiyat Oyunları'nda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Erzurum'da 2009 yılında başladığı kayakla atlama branşında önemli başarılara imza atarak 2018 yılında Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan Fatih Arda İpçioğlu, bu spordaki başarı çizgisini sürdürerek ikinci kez olimpiyat kotası elde etti. Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat'ta başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Fatih Arda İpçioğlu, memleketi Erzurum'dan uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen törende konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Son yapılan yarışlarda büyük başarılara imza atan Arda'dan madalya beklediklerini ifade eden Öztürk, olimpiyatlarda başarı diledi.

"AZMİYLE MADALYA ALACAĞINA İNANIYORUM"

Başarılı sporcunun babası Muhittin İpçioğlu, oğluna olimpiyatlarda başarı dilerken, abla Ceyda İpçioğlu ise "Arda ikinci kez olimpiyatlara gidiyor. Gururla ve mutlulukla kendisini destekliyor ve madalya beklentimiz olduğunu söylüyorum. Arda'nın bu azmiyle madalya hayalini de gerçekleştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

Kayakla atlamaya 2009 yılında başladığını hatırlatan Fatih Arda İpçioğlu, 2'nci defa kendi kotasıyla olimpiyatlara gidecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bir hayali gerçekleştirdiğini ifade eden İpçioğlu, Pekin'de elinden geleni yapacağını söyledi. Bu sezon başarılı bir performans sergilediğini kaydeden İpçioğlu, şunları söyledi: "Bu sezon çok güzel bir sezon geçirdik. 9 defa Dünya Kupası finali yaşadık. Bu sezona başlarken antrenörümün bile beklemediği atlayışlar yaptım. Kendime inandım. Pandemi ve bazı problemler Sebebiyle sezon öncesi bir çok zorluk yaşadık. Olimpiyat bizim için uzak bir hedefti ama tecrübe ve stratejik planlamayla beraber olimpiyatlara gidiyorum. Mutluyum, gururluyum hem de kendi hem de ülkem adına. Biz bu yolda büyük emekler sarfettik. Ülkemizde modern kayakla atlama 13-14 yıl var. Bu sürede ikinci defa kendi kotamla olimpiyata gidiyorum. Orada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı
SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Erzurum, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Uçan Türk Arda, Erzurum'dan Çin'e uğurlandı - Son Dakika
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