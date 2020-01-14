"Uçan Yumurcaklar" İstanbul'da 6 gösteri sunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uçan Yumurcaklar' İstanbul'da 6 gösteri sunacak - Son Dakika

"Uçan Yumurcaklar" İstanbul'da 6 gösteri sunacak

6 saat önce

Danimarka'nın dünyaca ünlü akrobasi ekibi "Uçan Yumurcaklar", İstanbul'da sahne alacak.

Danimarka'nın dünyaca ünlü akrobasi ekibi "Uçan Yumurcaklar", İstanbul'da sahne alacak.

Yer çekimine meydan okuyan yetenekli topluluk, 25-30 Ocak'ta arasında TİM Show Center'da 6 gösteri yapacak.

Bugüne kadar 35 ülkede sahnelenen gösteri, yüksek tempoda akrobasi, jimnastik, dans ve komediyi bir arada sunuyor.

Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan topluluk, 7 ila 21 yaş arasındaki 55 çocuk ve gençten oluşuyor.

Amerika, Japonya, Güney Afrika, Dubai, Yunanistan, Kanada, Lübnan ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede izleyiciyle buluşan şova ışık şöleni eşlik ediyor.

Danimarka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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