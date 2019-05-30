Uçanbalık 2019-2020 Yayın Kataloğu çıktı!

Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık markası ile 2-7 yaş arası çocukları iyi edebiyat ve nitelikli eğitim kitapları ile buluşturmaya devam ediyor. Uçanbalık 2019-2020 Yayın Kataloğu, Uçanbalık Kültür ve Uçanbalık Eğitim olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

Erken öğrenme dönemindeki çocuklar için hazırlanan Öğrenmeyi Seviyorum Seti, çocukların merak ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak kavram ve kazanımlar açısından zengin bir içerik sunuyor.

Uçanbalık Eğitim, önümüzdeki eğitim-öğretim yılını 36 ay ve üzeri çocuklar için hazırladığı yeni bir setle taçlandırıyor. Toplam 14 parçadan oluşan Uçanbalık 36+ Erken Öğrenme Seti'nde Milli Eğitim Bakanlığı Erken Öğrenme Programı, Reggio Emilia, PYP gibi ulusal ve uluslararası yaklaşımlar ile beyin temelli öğrenme etkinlikleri esas alınıyor.

Anasınıfından ilkokula geçen çocuklar için hazırlanan İlkokula Hazırım, çocukların şimdiye dek öğrendikleri kavram ve becerileri desteklerken, ilkokulda onları ne tür çalışmaların beklediğini keşfedecekleri keyifli bir içerik vadediyor.

Uçanbalık Kültür, masaldan öyküye, tiyatrodan şiire uzanan geniş yelpazedeki kitapları ile çocukların okuma ve keşfetme serüvenine eşlik etmeyi sürdürüyor. Prenses Olmak İstemeyen Prenses, hayallerinin peşinde koşan çocuklara ilham kaynağı olurken; Bir Devekuşu Her Şeyi Yapabilir, kişinin kendi potansiyelinin farkına varışını ince bir mizahla anlatıyor.

Uçanbalık'a ait 200'den fazla eserin yer aldığı bu katalogda her kitabın ve serinin özeti, erken öğrenme programına uygun kavramlar, temalar ve kitapların hitap ettiği yaş gruplarına ayrıntılarıyla yer veriliyor. Ayrıca Uçanbalık Okul Etkinlikleri ve Okul Öncesi İlk Yıllar Programı (PYP) ile ilişkilendirilen Uçanbalık kitap listesi, kataloğu ayrıcalıklı kılan özellikler arasında bulunuyor.

Uçanbalık'ın tüm yayınlarının toplu olarak incelenebileceği bu katalog; eğitim materyali ve etkinlik seçiminde hem öğretmenlere hem de ebeveynlere yol gösteriyor.