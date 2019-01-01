Son Dakika Haberleri: Uçanı Kaçanı Çılgınca Trolledim ! (%100 Best)

Uçanı Kaçanı Çılgınca Trolledim ! (%100 Best)

4 dakika önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! 2018 yılı bizim için harika bir yıldı! Uçanı da kaçanı da trollemeyi başardık! 2019 yılında kendimi aşarak daha harika troller çekmeye çalışacağım ve sizlerin de desteğiyle bunu rahatlıkla başaracağıma inanıyorum Troll Ailem! 2018 yılının en harika trollerini sizler için birleştirdim ve ne efsane videolar çekmişiz! Herkese iyi seneler dilerim, bu yıl bizim yılımız olacak! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:05 Kaynak: Youtube

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