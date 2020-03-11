UçanKuş TV, Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı oldu - Son Dakika

Afrika 'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı olan UçanKuş TV , yayınına Türksat 4A uydusu üzerinden 11 Mart'ta başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt