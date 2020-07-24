Uçar, Gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Uçar açıklamasında şunları söyledi;

"Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basın; halkımızı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma açısından çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Özgürce görevlerini yerine getiren, kişisel haklara saygılı ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Erzurumumuz'un her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında, bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.

Böylesine ulvi bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim." - ERZURUM