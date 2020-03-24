Uçar: "Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçar: 'Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil' - Son Dakika

Uçar: "Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil"

6 saat önce

13. Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibinin Eczacılar olmadığını söyledi.

Uçar:

13. Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibinin Eczacılar olmadığını söyledi.


Ülke olarak COVİD-19 ile mücadelenin hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Uçar, "Bu mücadelede bankalar üçer üçer içeriye müşteri alırken, birçok firma seyahatleri iptal etmiş, okullar tatil, hastaneler sadece elektif vakalara bakarken, aile sağlığı merkezleri ve Toplum Sağlık merkezleri sadece acil vakaları takip edip kronik hastalıkları olanları eczanelere yönlendirirken, hatta Cuma namazı risk oluşturacağından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vakit namazı olarak evde kılınmasının gerekliliğinin belirtildiği bir ortamda; eczacılarımız adeta piyade askeri gibi en önde halk sağlığı için mücadele vermektedir." diye konuştu.


İlacın ve tıbbi malzemenin hastaya veya tüketicisine ulaştırırken zincirin son halkası olan eczanelerin ciddi bir haksızlığa uğradığını söyleyen 13. Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, "Unutulmamalıdır ki 60 yaşın üzerindeki tüm kamu görevlileri izine gönderilirken, 60 yaşın üzerindeki eczacılarımız eczanesinin başında olmak mecburiyetindedirler yine bu meslektaşlarımızın çoğunun hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları vardır, ciddi risk grubundandırlar.


COVİD-19 ile mücadelede halkımızın sağlığı için en ön safta fedakarane çaba gösteren biz eczacılar çok düşük kar marjıyla hastaya ve ihtiyaç sahiplerine maske, dezenfektan, eldiven vb. gb, malzemeleri ulaştırmaya çalışmaktadırlar. 70 kuruşa aldığımız maskeyi 1 TL ' ye satıyorduk. Bugün 3 TL den maske bulamıyoruz. İnternete bakıldığında daha dramatik fiyatlar olduğunu göreceksiniz. İşte bunun içindir ki ilaç, vitamin, tıbbi malzemeler kısacası halk sağlığını koruyacak ürünlerin sadece ve sadece eczanelerde satılması gerektiğini dün söylemiştik, bugün söylüyoruz, yarında söyleyeceğiz." Dedi.


13. Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, ülkemizin gelir düzeyi Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerden az olduğu için ilaçta reklamın olmaması gerektiği ifade ederek, "Geçmişte 15 TL lik C vitaminleri reklam yapabildikleri için 50 TL ye çıkmıştır ve bugün bulunamamaktadır. 1 litre dezenfektan 35- 40 TL den satılırken şuan etken madde ve ambalaj bulunabilirse 76 TL ye mal edilebilmektedir. İnternet üzerinden satış yapan firmalara bakıldığında 100 ml için ne kadar fahiş fiyatlar olduğu görülecektir.


Eczacı Odası olarak, maske fiyatlarındaki tutarsızlığın önüne geçebilmek için imalatçıyla temasa geçilmiş, üretilen maldan odamıza ulaştırılan kadarının eşit ve adil olarak bütün eczanelerimize dağıtmaya ve böylece vatandaşlarımızın fahiş fiyatlardan maske aramasına bir nebze çare olmaya çalıştık. Yerel maske üretimi yapan firmanın kapasitesinin sınırlı olduğu ve eczaneler dışında bir çok kamu kuruluşunun maske talebi olduğundan bize ulaşan kısıtlı sayıdaki maskeleri meslektaşlarımıza ulaştırdık, odamıza geldikçe ulaştırmaya devam edeceğiz. Burada ki amacımız; maske fiyatlarına müdahale etmek halkımızın fahiş fiyattan internet ve benzeri yerlerden maske almasına engel olmaktı.


Hal böyleyken Eczaneler; Ticaret müdürlüğü, Belediye, Maliye ve diğer Kamu Kuruluşlarınca denetlenmektedir. 6197 sayılı kanuna göre Eczaneler sadece Sağlık Bakanlığı kuruluşları tarafından denetlenebilir. Zira eczaneler Uluslararası Otoriteler ve bizdeki uygulamaya göre, "Birinci. Basamak Sağlık Sunucularıdır"


Eczanelerin hangi ürünü nereden kaç TL'ye aldığı Gelir İdaresi Başkanlığınca BA formlarıyla bilinmekte ve hangi ürünün kaç TL'ye satıldığı E- Arşiv fatura sisteminden internet ortamında şeffaf olarak Devlet tarafından görülebilmektedir. Denetlenmesi gereken yer Eczaneler değil, Eczanelere ilaç ve malzeme tedarik eden imalatçı ve hatta imalatçıya da ham madde tedarik eden fabrika ve ithalatçılardır." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Mahmut Uçar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:40:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçar: "Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]