Son Dakika Haberleri: Uçar, Yakutiye'ye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit ediyor...
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Uçar, Yakutiye'ye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit ediyor...

1 saat önce

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi seçim çalışmaları için gittiği köylerdeki talepleri yerine getirmek için ekibiyle birlikte köy köy dolaşıyor.

Uçar, Yakutiye'ye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit ediyor..., System.String[]
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi seçim çalışmaları için gittiği köylerdeki talepleri yerine getirmek için ekibiyle birlikte köy köy dolaşıyor.

Seçim çalışmalarında seçmenleriyle sık sık bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen Başkan Uçar, seçildiği takdirde tekrar ziyaret edeceği sözü verdiği köylü seçmenleriyle buluştu. Belediye'nin imkanları dahilinde gelen tüm talepleri elllerinden geldiği ölçüde yerine getirmeye çalışacaklarını söyleyen Başkan Uçar; "Hemşehrilerimizle hem bayramlaştık hem de bizden isteklerini not ederek, öncelik sırasına göre söz verdiğimiz hizmetleri tek tek yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Uçar köylere çıkarma yaptı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, belediye hizmet alanına giren 44 mahalle ve köyün ihtiyaçlarını zaten bildiklerini söyledi. Hem geçen kurban bayramı vesilesiyle bayramlaşmak istediklerini hem de acil ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla ekip arkadaşlarıyla birlikte köyleri dolaştıklarını kaydetti.

Gittikleri her köyde vatandaşların yoğun teveccühüyle karşılaştığına dikkat çeken Başkan Uçar, özellikle çocuklardan gelen taleplerle yakından ilgilendi. - ERZURUM
Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:27 Kaynak: İHA
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