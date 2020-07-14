Uçar, Zonguldak Vali Yardımcısı oldu - Son Dakika

Uçar, Zonguldak Vali Yardımcısı oldu

Mülki İdare Atama kararları doğrultusunda Zonguldak Vali Yardımcılığına Yıldırım Uçar atandı.

Mülki İdare Atama kararları doğrultusunda Zonguldak Vali Yardımcılığına Yıldırım Uçar atandı. Devrek Kaymakam vekili Ümit Altay asaleten bu göreve atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi kapsamında Zonguldak'a atanan isimler şöyle:


"Balıkesir Havran Kaymakamlığına Devrek Kaymakamı Enver Özderin, Devrek Kaymakamlığına Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Zonguldak Vali Yardımcılığına Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar,."


Devrek Kaymakam vekilliğini sürdüren Ümit Altay kararname ile asaleten atanmış oldu. Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Yaklaşık 11 aydır vekaletn görev yapmakta olduğum, insanı, coğrafyası ve kültürüne hayran olduğum; kendimi buraya ait hissettiğim güzel ilçemiz Devrek'e 14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asil atamam gerçekleşti. Allah uzun yıllar layıkıyla bu güzel ilçemize ve insanlarımıza hizmet etmeyi nasip eylesin. Beni bu göreve layık gören Devlet Büyüklerimize şükranlarımı sunar, bu haberi siz değerli Devrekli hemşehrilerimle mutlulukla paylaşmak isterim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Yıldırım Uçar, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçar, Zonguldak Vali Yardımcısı oldu - Son Dakika
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