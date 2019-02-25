Son Dakika Haberleri: Ucasar Bebek" Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde Sergilendi

Ucasar Bebek" Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde Sergilendi

1 saat önce

Uçhisar Belediyesi, Kapadokya Sanat Tarih Müzesi ve Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği El işleri Atölyesi işbirliği ile hazırlık çalışmaları 1.5 yıldır devam eden Uçhisar kasabasının yöresel ve folklorik özelliklerini taşıyan "Ucasar Bebek" modeli tasarımı tamamlandı.

Ucasar Bebek
Uçhisar Belediyesi, Kapadokya Sanat Tarih Müzesi ve Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği El işleri Atölyesi işbirliği ile hazırlık çalışmaları 1.5 yıldır devam eden Uçhisar kasabasının yöresel ve folklorik özelliklerini taşıyan "Ucasar Bebek" modeli tasarımı tamamlandı.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Sanatlar Sanatkarı Sibel Radiye Gül'ün eğitmenliğinde Uçhisar'lı kadınlar "Ucasar Bebek" modeli üretimi yaptılar.

Uçhisarlı kadınların hazırlayıp diktiği bebekler Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde sergilendi.

Sergiye Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve eşi Seçkin Artunay, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu Sibel Radiye Gül ve kasaba halkı katıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Kapadokya, Bebek, Uçhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esra Erol, Eşinin Üçüncü Çocuk Açıklamasını Yalanladı MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ucasar Bebek" Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde Sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]