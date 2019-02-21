Son Dakika Haberleri: Üçge Ace Of M.ı.c.e. Exhibition'da

Üçge Ace Of M.ı.c.e. Exhibition'da

42 dakika önce

ÜÇGE, bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin ilk ve 'tek' etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'da, global MICE endüstrisi profesyonelleriyle bir araya geliyor.

Üçge Ace Of M.ı.c.e. Exhibition'da, System.String[]
ÜÇGE, bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin ilk ve 'tek' etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'da, global MICE endüstrisi profesyonelleriyle bir araya geliyor.

Mağaza ekipmanları ve raf sistemlerinden elektroniğe, depolama sistemlerinden otel, restoran, kafe ekipmanlarına, ofis mobilyalarından e-ticarete ve sektörel yayınlara kadar her noktada yer alan ve çözüm sunan ÜÇGE, M.I.C.E. Fuarı'na katılan ulusal ve uluslararası firmalarla üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirecek.

254 uluslararası firma, 500'den fazla profesyonel, 15 binden fazla ziyaretçinin beklediği fuara uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurt dışı pazarından katılacak. 254 uluslararası nitelikli MICE profesyoneli ve 500'ün üzerinde yerel profesyonel, fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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