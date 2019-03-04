Son Dakika Haberleri: Üçge Elektronik, Perakende Teknolojileriyle Foteg Fuarı'nda

Üçge Elektronik, Perakende Teknolojileriyle Foteg Fuarı'nda

1 saat önce

ÜÇGE Elektronik, en yeni perakende teknolojileriyle, 7-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 14. FOTEG İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

Üçge Elektronik, Perakende Teknolojileriyle Foteg Fuarı'nda, System.String[]
ÜÇGE Elektronik, en yeni perakende teknolojileriyle, 7-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 14. FOTEG İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan ÜÇGE Elektronik Operasyon Yönetmeni Ali Emin Eskiçırak "FOTEG Fuarı yurtiçi ve yurtdışı katılımlar sayesinde, uluslararası ticaret imkanları sunan cazip fuarlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Gıda işleme teknolojileri, gıda katkı maddeleri, gıda ambalajlama sistemleri, unlu mamül teknolojileri, gıda güvenliği ve hijyen konularını kapsayan içeriklerde, makine/ekipman üreticileri ve bu konularda ihtiyaçlarına çözümler arayan firmaları bir araya getirmektedir. Bizler de ÜÇGE Grup olarak, katılım gösterdiğimiz fuarda ÜÇGE Elektronik A.Ş'nin ürün portföyündeki en yeni trend ve teknolojiler ile Hall 9-D03'te yer alacağız. Tartım teknolojileri ve otomasyon ekipmanlarından olan barkodlu/pc tabanlı teraziler, elektronik raf etiketleri, hizmet reyon ekipmanlarından kıyma makineleri, et ve kemik testereleri, vakum makineleri; merkezi depolar ve hazırlık bölümlerinde kullanılabilecek otomatik streç paketleme, manuel/yarı otomatik tartım etiketleme makineleri, endüstriyel et işleme ve paketleme makineleri, otomatik tartım etiketleme makineleri, checkweigherler, metal dedektörler ve buz makineleri gibi ekipmanlarla perakende ve endüstriyel sektörlere hitap ediyoruz. Türkiye temsilcisi olduğumuz, her biri alanında dünya lideri markaların ekipmanlarını, geniş ürün portföyümüzde bulundurarak, anahtar teslim ve tek elden çözümler sunan bir firmayız. Bütün fuar ziyaretçilerini en yeni trendleri ve teknolojileri yerinde görüp tecrübeleri için standımıza davet ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üçge Elektronik, Perakende Teknolojileriyle Foteg Fuarı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]