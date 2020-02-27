ÜÇGE teknolojisi ile geliştirilen inovatif ürünler Euroshop'a damgasını vurdu

ÜÇGE, perakende sektörüne yön veren mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanındaki teknoloji gücüyle geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri ile Euroshop 2020'de de dünya perakende sektörünün ilgi odağı oldu.



Euroshop 2020'deki 400 metrekarelik standında üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olduğunu bir kez daha tescillemenin gururunu yaşayan ÜÇGE, 44 yıldır büyüttüğü gücü, elde ettiği tecrübesi, yüksek teknolojisi ve sektöre yön veren inovatif yaklaşımı ile yenilenen kurumsal kimliğini fuarda ilk kez görücüye çıkardı.



Perakende sektörünün en büyük fuarı olan Euroshop'ta bu yıl, 60'dan fazla ülkeden 2 bin 300 firma yer aldı ve 100 binden fazla ziyaretçi 5 gün süren fuara katılım gösterdi. Başarıyla geçen fuar sürecinde ulusal ve uluslararası firmalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve 2020'de de büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizen ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven fuarı şöyle değerlendirdi:



"Depolama alanında pazarın yatay stoklamadan dikey stoklamaya kayması sebebiyle ürün gruplarımızı da bu doğrultuda geliştirdik. Fuar standımızda geniş bir alanda yer verdiğimiz minimum alanda maksimum verimlilik sağlayan Otomatik Dikey İstifleme Sistemi (ODİS) ile ziyaretçilerinizden büyük beğeni topladık. Perakende, e-ticaret, mağaza ve depolama sektöründe kullanılabilme özelliği ile çok yönlü çözüme sahip ODİS, müşterilerimizin depo alanların yüksek teknolojili yapılara dönüşümüne büyük katkı sağlamaktadır. Sektörün ilk Ar-Ge Merkezini kurarak yenilikçi çalışmalarına hız verdiğimiz ürün ve çözümlerimizden olan tam otomatik akıllı raf sistemlerini Euroshop'da sektör temsilcileri ile buluşturduk. Sistem içerisine dahil edilen yazılım ile raflardaki ürünlerin ağırlıklarının ölçülmesi, ne kadar süre rafta kaldıklarının takibi ve raftaki ürün adedinin takibi özellikleri ile lansmanı yapılan akıllı raf sistemi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Aynı şekilde sistemin unlu mamul reyonlarında da uygulanabilir olması, sektörde en çok önem verilen tazelik ve ürün satış adedi takibi konularında işletmelere sağladığı büyük avantaj dikkat çekti."



ÜÇGE'nin geliştirdiği özel dikme ve tek arka pano sistemi, perakende yatırımcılarına yatırım avantajı sağlarken, her bir rafta daha fazla ürün koyabilme kapasitesi ile de büyük ilgi gördüklerini belirten Güven, "Şunu açıkça ifade edebiliriz ki, Euroshop fuarında, perakende sektörüne yön veren yüksek teknoloji gücümüzle gelişen yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ile ön plana çıktık. Mağazalardaki tüketici davranışları ve beklentileriyle ilgili bilimsel çalışmalar, ürünlerimizin gelişim sürecine de yansıdı. Bu çalışmalar ışığında, müşteri ve pazar beklentisine göre ürün segmentini çok iyi ortaya koyduk. Fuarda sergilediğimiz ürünlerin işletmelere sağlayacağı avantajları yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçilerimizden tüm ürünlerimiz hakkında olumlu geri bildirimler aldık. Perakende sektörüne anahtar teslim projeler üreten dünyanın sayılı firmalarından biri olarak ve yine dünya markalarının mağazalarını donatan yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olarak bu gücümüzü, fuarda gördüğümüz ilgi ile bir kez daha hissettik ve gururlandık. Toplamda beş gün süren fuarın başından sonuna kadar yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ÜÇGE Ekibi olarak pek çok işbirliği fırsatları ile döndük" dedi.



Ayrıca Euroshop standında yer alan ÜÇGE'nin Avrupa yapılanması olan WORLD Şirketi'ne de vurgu yapan Güven, "Perakende sektörüne uluslararası platformda daha kolay ulaşabilmek ve hizmet verebilmek için, 2019 yılında satış ekibi ve depo organizasyonu ile Avrupa'nın merkezi Almanya Köln'de WORLD şirketimizin yapılanmasını tamamladık. ÜÇGE gücünü Avrupa'da daha yakından temsil eden şirketimizi Euroshop standımızda da ön plana çıkardık. 2020'de benzer yapılanmaları hedef pazarlarımızda da oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA