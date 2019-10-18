ÜÇGe yenilikçi raf sistemleri ile Perakende Zirvesi'nde

ÜÇGE, yüksek teknoloji yatırımları ile hayata geçirdiği raf sistemlerini "Perakendenin Yenilikçi Ta'raf'ı" teması ile GPD 6.Ortak Gelişim Kongresi'nde perakende sektörü temsilcileri ile buluşturdu. Gerçek bir market atmosferinin hayata geçirildiği Gelişim Market alanında, kongrenin ana sponsorlarının ürünleri ve Türkiye'nin dört bir yanından kongreye katılan yerel üreticiler ve kooperatiflerin de ürünleri ÜÇGE'nin raf sistemlerinde sergilendi.



Sektörünün önde gelen perakendecilerinden oluşan üyeleriyle, 150 milyar lira ciro ve sağladığı 425 binin üzerinde istihdam başta olmak üzere ekonomiye büyük bir katma değer sağlayan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), 14 Ekim'de 6'ıncısını düzenlediği GPD-Ortak Gelişim Kongresi'nde bu yıl "Gelecek Çevik ve Dayanıklı Olanların" temasını işledi.



800'ün üzerinde perakendeci ve tedarikçinin katıldığı kongre ve "Gelişim Market" konsepti daha öncekiler gibi büyük bir ilgi gördü. Kongrede bu yıl da Market Sponsoru olarak yer alan ÜÇGE adına, Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras'a GPD Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM AŞ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Genel Satınalma Komitesi Başkanı Galip Aykaç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.



ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven konuyla ilgili olarak, "GPD ile birlikte oluşturduğumuz ve son yıllarda büyük ilgi gören "Gelişim Market" konseptini bu yıl daha da geliştirerek hayata geçirdik. Yeni nesil patentli raf sistemimiz Saturn Konsept'in açılı rafları, farklı derinlik ve genişlik seçenekleri ile estetik ve fonksiyonel bir sunum sağlayan kolon versiyonunu konumlandırdık. Yine ÜÇGE'nin tasarım gücünü yansıtan ve mağazalarda farklılık yaşatan, patentli ürünlerimizden tek arka pano ve ince raf sistemlerimizle yer aldık. Ayrıca perakendeye etkili çözümler sunan Eurometall firmamızın mağaza içi teşhir ürünlerini de perakende sektörü temsilcileri ile buluşturduk."dedi - BURSA