Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi - Son Dakika

Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi

05.03.2021 15:31
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde cami hasreti sona erdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde cami hasreti sona erdi. Eski Şarampol Polis Karakolunun yerine yapılan cami, ismini vermek istemeyen bir hayırsever tarafından 3 ortak ile inşa edildi. Caminin halısı Bucak'tan getirildi, elektrik ve ses düzeneği mahalleli tarafından yapıldı. Camiye hayırseverin köyü olan "Ahmetler" adı verildi.

Caminin açılışından önce protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 Mehmetçik için Fatiha okudu. Fatiha'nın ardından açılış konuşmaları yapılarak dualar eşliğinde camiinin kırmızı kurdelesi protokol tarafından kesildi. Protokol ve vatandaşlar hep birlikte Cuma Namazı kıldı.

"Ancak gönlü güzel insanlar böyle işleri yapabilir"

Ahmetler Camii açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Ancak gönlü güzel insanlar böyle işleri yapabilir. Allah sayılarını arttırsın. Ne diyor İstiklal Marşı'nın yazarı: "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." Allah Türk yurdu olan İslam Yurdu olan Antalya'nın üzerinden ezanı eksik etmesin. Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Bir hayırsever kardeşimiz ben burayı yaptırırım diye yola çıktı"

Antalya Eski İl Müftüsü Osman Artan ise Üçgen Mahallesinde yıllardır vatandaşların böyle bir caminin açılmasını istediklerini hatırlatarak, "Yakın yerde bir camii yok. Daha önce burası, Şarampol Karakolu olarak yıllarca hizmet etmiş bir yer. Karakol yıkıldıktan sonra hazineye ait bu yeri İl Müftülüğüne camii ve İl Müftülüğü Hizmet binası yapılmak üzere tahsisi alındı. İsminin zikredilmesini istemeyen bir hayırsever kardeşimiz ben burayı yaptırırım diye yola çıktı. Allah kendisinden razı olsun 3 kişi ile beraber yola çıkıldı daha sonra vatandaşlarımızın yoğun bir yardımı oldu" diye konuştu.

"Camilere, ibadethanelere bütün kuruluşlarımız gibi çok önem veriyoruz"

Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal ise şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, "Bütün şehitlerimizin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. Yine Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazilerimiz, geçmişimizde kanıyla, canıyla, vatanımıza emek vermiş, hizmet etmiş bütün insanlarımızı şükranla yad ediyorum. Camilere, ibadethanelere bütün kuruluşlarımız gibi çok önem veriyoruz. İnsan, fiziki mekanların yanı sıra maneviyatı ile tamamlanan bir canlı. Dolayısı ile gereken iş birliğini hep birlikte ortaya koyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Açılışını yaptığımız cami, Üçgen Mahallesi'nde büyük bir ihtiyaçtı"

Açılışı yapılan caminin Üçgen Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyleyen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 11 vatan evladımızı kaybettik. Yüreğimiz yandı. Açılışını yaptığımız cami, Üçgen Mahallesi'nde büyük bir ihtiyaçtı. Bu camiyi buraya inşa eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Ahmetler Camii hizmete açılarak ilk Cuma Namazı kılındı.

Caminin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya İl Müftü Vekili Osman Demirel, Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal, geçmiş dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski il Müftüsü Osman Artan ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi
Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi

Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üçgen Mahallesi'nin cami hasreti sona erdi - Son Dakika


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