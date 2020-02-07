Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor
7 saat önce
Uçhisar Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Uçhisar Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Uçhisar Belediyesi öncülüğünde Derebağ- Cevizli projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Projeyi yakından takip eden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "2020sezonuna güzel bir başlangıç yapacağız. Turizm açısından önemli bir konumda olan Cevizli'nin değerinin daha da arttırıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR
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