Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Uçhisar Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Uçhisar Belediyesi öncülüğünde Derebağ- Cevizli projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Projeyi yakından takip eden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "2020sezonuna güzel bir başlangıç yapacağız. Turizm açısından önemli bir konumda olan Cevizli'nin değerinin daha da arttırıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR