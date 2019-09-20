Son Dakika Haberleri: Uçhisar' a yeşil yürüyüş yolu yapılıyor
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Uçhisar' a yeşil yürüyüş yolu yapılıyor

14 dakika önce

Uçhisar Belediyesi tarafından kasaba içerisinde yapılan sıcak asfalt sonrasında ise yerli ve yabancı turistlerinde kullanabileceği yeşil yürüyüş yolu kazandırılıyor.

Uçhisar' a yeşil yürüyüş yolu yapılıyor, System.String[]

Uçhisar Belediyesi tarafından kasaba içerisinde yapılan sıcak asfalt sonrasında ise yerli ve yabancı turistlerinde kullanabileceği yeşil yürüyüş yolu kazandırılıyor.


Göreve seçildiği ilk günden itibaren Uçhisar' ın çehresini değiştirmek için gayret gösteren Başkan Süslü, 2019 Nisan ayı içerisinde yapımını tamamladığı Adnan Menderes Caddesi üzerindeki sıcak asfalt çalışmalarının ardından cadde üzerine yürüyüş yolu yapıyor.


Hazırlanan proje kapsamında bir kilometrelik yol üzerinde sağ ve sol şeritlere yeşil yürüyüş yolu yapımına başlandığı öğrenilirken yapılan yürüyüş yolunun kısa sürede hizmete kazandırılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Menderes, Uçhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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