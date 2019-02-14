Son Dakika Haberleri: Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ngc Başkanı Ekici'yi Ziyaret Etti

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ngc Başkanı Ekici'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'yi ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ngc Başkanı Ekici'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'yi ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye hizmetleri ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Karaaslan, Nevşehir basınına teşekkür etti.

Kapadokya bölgesinin tanıtımına basın mensuplarının büyük katkı sağladığını kaydeden Karaaslan, yapılacak hizmetler konusunda da basının yol gösterici olduğunu aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici de Karaaslan'a teşekkür etti. Basının önemini anlatan Ekici, basının her sektörle paydaş olduğunu ve olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Tüm belediyelerin hizmetlerini vatandaşa duyurmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Ekici, bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

Ali Karaaslan, Nevşehir, Uçhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'daki Otel İnşaatı Durduruldu Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Ngc Başkanı Ekici'yi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]