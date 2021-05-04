Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den bayram hediyesi - Son Dakika

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den bayram hediyesi
04.05.2021 12:46
Koronavirüs (Covid19) salgını kapsamında Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talimatlarıyla Ramazan Bayramı öncesinde Uçhisar Kasabasında bütün hanelere, evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgını kapsamında Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talimatlarıyla Ramazan Bayramı öncesinde Uçhisar Kasabasında bütün hanelere, evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Koronavirüs salgını kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan su ihtiyacına yönelik olarak planladığımız bu çalışmayı bayram öncesinde tamamlamış olacağız. Kasabamız içerisinde bulunan tüm hanelerimize ücretsiz 20 ton su vererek hayatımızı olumsuz etkileyen bu salgından kısa sürede kurtulmayı ümit ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR
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