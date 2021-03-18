Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı - Son Dakika

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı

18.03.2021 09:42
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı, System.String[]

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Çanakkale Zaferi milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte en büyük onur mücadelelerimizden bir tanesidir" dedi. Süslü mesajında, "Çanakkale Savaşı milletimizin dünyanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadeledir. 18 Mart 1915'te hem deniz hem de kara savaşını eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıyla kazanan Türk ordusu bu muhteşem zaferi şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında, şehitlere şükran borcunu ödemenin yolunun vatana, bayrağa, birlik ve beraberliğe kararlı şekilde sahip çıkmaya devam etmekten geçtiği unutulmamalıdır. Türk milletinin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde birbirine kenetlenerek düşmanlarına aman vermeyecektir. Bu duygu ve düşünceler ile Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Uçhisar, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması hukukun sesidir ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt
Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak         
10:53
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim         
09:23
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 11:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei