Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Genel Sekreter Duru'yu ziyaret etti

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru'yu ziyaret etti.



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Çat eski belediye başkanı Kamil Duru'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Süslü, " Uzun yıllar belediye başkanlığı görevinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinizi tebrik ederim. Belediyede 15 yıllık bir başkanlık döneminin ardından elde etmiş olduğunuz başarılar ve tecrübeler ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde de başarılı çalışmalara imza atacağınıza yürekten inanıyor yeni görevinizde başarılar dilerim" dedi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'da ziyaretlerinden dolayı Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'ye teşekkür ederken birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ederek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR