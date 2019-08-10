Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban bayramı mesajı yayımladı
28 dakika önce
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Uçhisar Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Osman Süslü
, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhu bayram günlerinde daha da gelişir ve pekişir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramları, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Kurban Bayramını böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Bayramı bayram kılan güzelliklerin paylaşıldıkça artacağına olan inancımızla, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim." - NEVŞEHİR
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