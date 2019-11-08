Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayınladığı mesajında: "Mevlid Kandili, insanı insan yapan, bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Bu vesile ile Mevlid Kandili, hemşerilerime ve tüm İslam Alemine sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder, saygılar sunarım" dedi. - NEVŞEHİR