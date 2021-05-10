Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ailesiyle birlikte sokak hayvanlarını besleme noktalarını gezdi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ailesi ile birlikte kasaba içerisinde bulunan sokak hayvanlarını besleme noktalarını gezdi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı kapsamında besleme bölgesinde bulunan hayvanlarının durumu hakkında bilgi alarak, en iyi şartlarda yaşamaları için barınak yetkilisi Sevinç Dörtkol ile istişarelerde bulunduk. Hayvanların çok bakımlı ve temiz olmasından dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR