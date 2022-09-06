Uçhisar Belediyesinden öğrencilere destek

Uçhisar Belediyesi, beldede ikamet eden ve okul için Nevşehir'e giden lise öğrencilerine yol parası desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Osman Süslü, yaptığı yazılı açıklamada, "Kasabamız öğrencilerine destek olma anlamında yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin günümüz koşullarında yapılan zamlardan en asgari koşulda etkilenmeleri için otobüs biletlerini biz karşılayacağız. Kasabamıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin 30 Eylül'e kadar Uçhisar Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne öğrenci belgesi ve kimlik kartı ile başvurması gerekiyor.