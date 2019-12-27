Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika

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Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor
6 saat önce
Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve sokaklarda kala mücadele çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başlarken çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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