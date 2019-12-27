Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor - Son Dakika

Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

6 saat önce

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.

Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor, System.String[]

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve sokaklarda kala mücadele çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başlarken çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Uçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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